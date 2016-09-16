القنصلية المصرية في ميلانو تتابع التحقيقات في مقتل مواطن مصري دهسًا

وجهت القنصلية المصرية العامة في ميلانو مذكرة رسمية إلي الجهات الأمنية الإيطالية المعنية، للإفادة بشكل فوري بما يتاح من معلومات حول ملابسات مقتل المواطن المصري عبد السلام السيد أحمد المنجي بمدينة «Piacenza»، بسبب دهسه بواسطة شاحنة نقل تابعة للشركة التي كان يعمل بها، بالإضافة إلى معرفة أسباب الحادث، والتحقيقات الجارية ونتائجها.

وتلقت القنصلية العامة في ميلانو إخطارًا صباح اليوم الخميس بمقتل المواطن المصري عبد السلام السيد أحمد المنجي، بسبب دهسه بواسطة شاحنة نقل تابعة للشركة التي كان يعمل بها، حيث ألقت الشرطة الإيطالية القبض علي سائق الشاحنة، وباشرت النيابة الإيطالية للمدينة التحقيقات مع المتهم.

كما قام القنصل العام في ميلانو أحمد شاهين بالاتصال هاتفيًا بشقيق المتوفي، وتقديم واجب العزاء له ولأسرة المتوفي، والتأكيد علي قيام القنصلية باتخاذ كافة أوجه المساعدة في هذا الصدد، حيث يتوجه غدًا الجمعة مسئولو القنصلية إلي مدينة Piacenza لمقابلة أسرة المتوفي، والجهات الأمنية المعنية، واتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل عملية نقل الجثمان إلي مصر في أسرع وقت.

ومن جانبه أعرب شقيق المتوفي عن شكره وتقديره لتواصل القنصلية العامة في ميلانو معه، واهتمامها الشديد بهذه القضية.