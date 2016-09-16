اتحاد الكرة: لانملك قرار عودة الجماهير للمدرجات

قال عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، الدكتور كرم الكردي، إن الاتحاد يأمل مع انطلاق الموسم الجديد من الدوري الممتاز أن تتحسن الأمور خلال المبارايات الأفريقية للأندية والمنتخب حتى تعود الجماهير للتشجيع مرة أخرى، لافتا أن هذا الموسم هو الرابع الذي يجري بدون جماهير.

وأضاف الكردي خلال مداخلة لبرنامج “ساعة من مصر” على فضائية “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أن عودة الجمهور تتطلب تكاتف العديد من الجهات، منها اتحاد الكرة ووزارة الرياضة والأندية والإعلام والجماهير نفسها المنضبط منها ووزارة الداخلية فى الأساس لتشكيل منظومة متكاملة لعودة الجماهير تدريجيًا، مؤكدًا أن قرار عودة الجماهير ليس في يد الاتحاد.

وأوضح الكردي أنه لا توجد استراتيجية للتعامل مع الأولتراس، مؤكدنا أنه في حالة وجود تعاون سيكون هذا من خلال الأندية ومجالس إدراتها، مشددا على ضرورة إنفاذ القانون على من يخرج على النص، وأن الاتحاد لا يتعامل مع تلك الكيانات بل ينسق فقط وكل نادي يتولي أمر رابطة مشجعيه.