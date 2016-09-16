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إقبال جماهيرى على«تلاميذ الفيس بوك» بمسرح الليسيه بالإسكندرية

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جانب من العرض المسرحي

تشهد مسرحية ” تلاميذ الفيس بوك” التى تعرض على خشبة مسرح الليسيه بالإسكندرية، إقبالًا جماهيريًا متزايدًا خلال أيام العيد، وأعرب الجمهور عن إعجابه بأداء الفنانين المتميز بالمسرحية وفكرتها ومايقدم بها من استعراضات وأغانى .

تدور أحداث المسرحية حول قيام مدرس التربية القومية ” محمد الحلو” مع مجموعة من زملائه المدرسين فى إصلاح وتقويم سلوكيات 6 من الأصدقاء الشباب خريجى الجامعات لدى كل منهم مشكلة مر بها فى حياته كانت لها أثر سلبى على سلوكه اتجاه مجتمعه، وتحاول شقيقة أحدى هؤلاء الـ6 “” دعم هذه المحاولة ماليا لإنقاذهم من دخول السجن، وينجح الحلو فى تنمية قدراتهم ومهارتهم من خلال الـ”فيس بوك”، كما يكتشف والد أحدهم “رضا حامد” حقيقة المؤامرة التى تدبرها إحدى المنظمات الدولية لتشويه سمعة وأبنائها والتى كاد أن يقع فيها استاذ التربية القومية والأصدقاء الـ6 .

ويلتقى جمهور الأسكندرية لمدة ساعتين حول أحداث العرض المسرحى “تلاميذ الفيس بوك” يوميا فى العاشرة مساءا، البطولة للنجمة شيرين والنجم محمد الحلو والفنانين” رضا حامد وحسان العربى وإيهاب مبروك وأحمد بسيم وليلى صدقي ودعاء رمضان وسالى كامل ” بمشاركة كوكبة من نجوم فرقة تحت ١٨ وهم : “طارق مرسى، نور الشرقاوى، هبة محمد، دعاء محمد، محمد جاد، رشا جميل، عمرو بدران، محمود لاشين، سريال سعيد، حمزة خاطر، محمد عبد الخالق”، استعراضات : سامى نوار، أشعار: خميس عز العرب، ديكور : د. أحمد عبد العزيز، ألحان : حمادة الحلو، مخرج مساعد : إيهاب علوان وياسر جمعة، تأليف وإخراج : عبد المنعم محمد .

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