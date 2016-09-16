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أغانى زمن الفن الجميل بصوت «أنغام الشباب» فى الليلة الثالثة للعيد بنادى الجزيرة

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جانب من الاحتفالية

يواصل مركز شباب الجزيرة احتفالاته بعيد الأضحى المبارك بإقامة الليلة الثالثة باحتفالية كبيرة على المسرح الروماني بمشاركة البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج هشام عطوة، وذلك فى أطار التعاون بين وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة.

حيث قدم فريق الطرب الشرقى بفرقة أنغام الشباب برئاسة الفنان يحيى غانم، أمس، مجموعة من الأغانى الممزوجة بين العاطفي والوطني بقيادة المايسترو محمد عبد العزيز، وكانت البداية مع الحلوة أم سنة لولى وجميل وأسمر بصوت المطرب “محمد عادل” .

وتغنت المطربة”أمثال” بأروع أغانى زمن الفن الجميل منها ياحببتى يامصر وغنى لى شوية شوية، وكده بردو ياقمر واى والله اى والله واحلف بسماها وترابها بصوت المطرب “ضياء عز الدين” .

واختتم المطرب “فارس” البرنامج الغنائى وسط حضور مكثف من الجمهور بتسلم الأيادى وسواح وأعز الحبايب، تحت إشراف فني للفنان سامي عوض الله، ومشرف اوركسترا محمود المصري .

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