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انعقاد المؤتمر الدولى العاشر للجمعية العربية لأمراض السكر أكتوبر المقبل

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انعقاد المؤتمر الدولى العاشر للجمعية العربية لأمراض السكر أكتوبر المقبل انعقاد المؤتمر الدولى العاشر للجمعية العربية لأمراض السكر أكتوبر المقبل

>كتبت أمل علام

تعقد الجمعية العربية لدراسة أمراض السكر والميتابوليزم ،عضو الاتحاد الفيدرالى الدولى للسكر مؤتمرها السنوى العاشر بالقاهرة فى الفترة من 11 إلى 13 أكتوبر المقبل.

 

وقالت الدكتورة إيناس شلتوت أستاذ السكر والغدد الصماء رئيس الجمعية ورئيس المؤتمر، إن المؤتمر يشارك فى جلساته العلمية أساتذة من مختلف الجامعات المصرية ،وعدد من الخبراء من الدول العربية ،والأجنبية، مشيرة إلى أن المؤتمر يحضره رئيس الاتحاد الدولى للسكر ،وعدد من الأساتذة من بعض الدول الأجنبية والعربية.

 

وأشارت إلى أن المؤتمر يناقش الموضوعات المتعلقة بتشخيص وعلاج مرض السكر والتغذية الإكلينيكية ،وعلاقة مرض السكر بالكبد والجهاز الهضمى ،و مضاعفات السكر على الكليتين، ومضاعفات السكر على الجهاز العصبى،وعلاقة السكر بأمراض القلب ،والأوعية الدموية ،وتصلب الشرايين وضغط الدم، موضحة أنه سيتم تخصيص جلسة عن القدم السكرى، وغيبوبة السكر وكيفية تجنبها.


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