مورينيو: مانشستر يونايتد لا يستحق الخسارة

أبدى مدرب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، البرتغالي جوزيه مورينيو استياءه من خسارة فريقه 0-1 أمام مضيفه فينورد روتردام الهولندي، في مستهل مبارياته بالمجموعة الأولى لمرحلة المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي، اليوم الخميس.

وقال مورينيو عقب المباراة: “لست سعيدًا بطبيعة الحال بتلك الخسارة التي لم نكن نستحقها، كانت لنا السيطرة في الشوط الثاني، واستحوذنا على الكرة بشكل دائم”.

وتابع المدرب البرتغالي: “بحثنا عن الفوز، فيما حاول المنافس الخروج من المباراة دون خسارة، وصادفنا سوء حظ بالغ لأن هدف اللقاء الوحيد جاء من تسلل واضح”، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

واختتم مورينيو حديثه قائلًا: “الجميع يلعب أمام مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي من أجل الفوز”.

وتعد هذه هي الهزيمة الثانية التي يتلقاها مانشستر يونايتد هذا الأسبوع، عقب خسارته 1-2 أمام ضيفه وجاره اللدود مانشستر سيتي في الجولة الرابعة من الدوري الانجليزي، السبت الماضي.