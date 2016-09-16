أخبار عاجلة

مساء dmc - تقرير .. الصعوبات التي تواجه أولياء أمور طلاب الثانوية العامة -
بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط -
حافظ أبو سعدة: التوسع في إجراءات الطوارئ يعطي انطباعًا سلبيًا للخارج -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: كنت متصور أننا نعمل على تطوير التعليم لكن الواقع أننا نطور الامتحانات -
فيديو| مجاهد لأمير قطر: «جاي تعزينا والمتفجرات بتاعتك يا مفضوح» -
«القبطية الأمريكية» تطالب بتغيير اسم شارع كنيسة مارجرجس في طنطا -
الكنيسة تلغي احتفالات عيد القيامة -
صور | أهالي أبنود في ذكرى ميلاد «الخال»: «روحه عايشة وسطنا» -
مكرم عن رئاسة «الأعلى للإعلام»: «لولا الواجب كنت قعدت في البيت» -
مساء dmc - جمال شيحة: تم طرح 4 طرق لامتحانات الثانوية لمواجهة الغش وتم الاستقرار على "البوكليت" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

مورينيو: مانشستر يونايتد لا يستحق الخسارة

Google+ Print
مورينيو: مانشستر يونايتد لا يستحق الخسارة مورينيو: مانشستر يونايتد لا يستحق الخسارة

جوزيه مورينيو – أرشيفية

أبدى مدرب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، البرتغالي جوزيه مورينيو استياءه من خسارة فريقه 0-1 أمام مضيفه فينورد روتردام الهولندي، في مستهل مبارياته بالمجموعة الأولى لمرحلة المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي، اليوم الخميس.

وقال مورينيو عقب المباراة: “لست سعيدًا بطبيعة الحال بتلك الخسارة التي لم نكن نستحقها، كانت لنا السيطرة في الشوط الثاني، واستحوذنا على الكرة بشكل دائم”.

وتابع المدرب البرتغالي: “بحثنا عن الفوز، فيما حاول المنافس الخروج من المباراة دون خسارة، وصادفنا سوء حظ بالغ لأن هدف اللقاء الوحيد جاء من تسلل واضح”، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

واختتم مورينيو حديثه قائلًا: “الجميع يلعب أمام مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي من أجل الفوز”.

وتعد هذه هي الهزيمة الثانية التي يتلقاها مانشستر يونايتد هذا الأسبوع، عقب خسارته 1-2 أمام ضيفه وجاره اللدود مانشستر سيتي في الجولة الرابعة من الدوري الانجليزي، السبت الماضي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا