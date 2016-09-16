الجيش الأمريكي يوجه 150 ضربة جوية لمواقع تنظيم «داعش» في ليبيا

أعلنت قيادة الجيش الأمريكى توجيه 150 ضربة جوية لعناصر تنظيم “داعش” الإرهابي، ومواقعه فى ليبيا منذ بدء الضربات الجوية الأمريكية ضده فى الأول من أغسطس الماضي.

ومن جانبه، اعتبر المبعوث الدولى إلى ليبيا مارتن كوبلر – فى تصريحات نقلها راديو “سوا ” الأمريكى اليوم الخميس – أن أيام تنظيم “داعش” فى ليبيا صارت معدودة، فيما يتطلب استتباب الأمن فى ليبيا امتلاكها جيشا نظاميا قويا.

ولفت كوبلر إلى أنه من المنتظر فى القريب عجز تنظيم “داعش” عن التحكم بالأراضى التى يسيطر عليها فى ليبيا، الأمر الذى يبعث الأمل فى إمكانية إعادة إعمار ليبيا.

أ ش أ