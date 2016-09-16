خادم الحرمين: خدمة الحجاج شرف ومسئولية عظيمة تتحملها المملكة

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أن المملكة تتشرف بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار، مشيرًا إلى أن هذا الشرف الذي تعتز به المملكة حملها مسؤولية عظيمة، فسخرت جميع إمكاناتها وقدراتها المادية والبشرية لخدمتهم.

جاء ذلك في برقية شكر وجهها خادم الحرمين لولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا بمناسبة تهنئته بعيد الأضحى المبارك وبنجاح موسم حج هذا العام 1437هـ.

وتابع خادم الحرمين “إن ما يشهده الحرمان الشريفان، والمشاعر المقدسة من أعمال ومشاريع توسعية ضخمة يأتي خدمة لحجاج بيت الله الحرام”، معربا عن تقديره لما يبذله ولي العهد وجميع المسؤولين، ومنسوبي الأجهزة الحكومية، والعاملين في القطاعات المدنية والعسكرية والأهلية من جهود وأعمال مميزة، سائلا الله – جلا وعلا – أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يقبل من حجاج بيته حجهم، ويعيدهم إلى بلدانهم سالمين غانمين، وأن يحفظ المملكة وبلاد المسلمين من كل سوء.

وكان ولي العهد السعودي وجه التهنئة لخادم الحرمين الشريفين، بأسمه وبأسم أعضاء لجنة الحج العليا وأمراء المناطق وكافة منسوبي وزارة الداخلية وفي مقدمتهم رجال الأمن ومنسوبي القطاعات المدنية والعسكرية والأهلية المشاركين معهم في موسم الحج هذا العام بمناسبة عيد الأضحى المبارك ونجاح موسم الحج.

أ ش أ