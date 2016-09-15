البورصة تخسر 7.6مليار جنيه في جلستين

منيت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الثاني من سبتمبر المقتصر على جلستين بسبب عطلات عيد الأضحى المبارك على خسائر بلغت نحو 7.6 مليار جنيه، ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 412.7 مليار جنيه مقابل 420.3 مليار جنيه لدى الإقفال السابق، متأثرة بهبوط الأسواق العالمية مع زيادة التوقعات بقيام الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة على الدولار.

وذكر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية انخفاض أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي حيث هبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي اكس 30» بنحو 2.55 فى المائة ليبلغ مستوى 7979 نقطة كما مالت مؤشرات السوق الثانوية للتراجع حيث سجل مؤشر«إيجي اكس 70» للأسهم الصغيرة والمتوسطة انخفاضا بنحو 0.2 في المائة ليغلق في نهاية الأسبوع الحالي عند مستوى 357 نقطة، كما فقد مؤشر«إيجي إكس 100» الأوسع نطاقًا نحو1.01 في المائة من قيمته ليصل إلى مستوى 809 نقاط وبالنسبة لمؤشر إيجى اكس 20 متعدد الأوزان فسجل انخفاضا بنحو 2.25 في المائة ليصل إلى مستوى 8002 نقطة.

وأشار إلى أن انخفاض إجمالي قيم التداولات خلال الأسبوع الحالي لتبلغ نحو 800 مليون جنيه في حين بلغت كمية التداول نحو 192 مليون ورقة منفذة على 25 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 2.5 مليار جنيه وكمية تداول 539 مليون ورقة منفذة على 74 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

وفيما يتعلق ببورصة النيل فأوضح التقرير أنها سجلت قيم تداول قدرها 2.8 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 2.4 مليون ورقة منفذة على 456 عملية خلال الأسبوع.

ولفت التقرير إلى أن سوق الأسهم استحوذت على 74.73 في المائة من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة, في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 25.27 فى المائة خلال الأسبوع الجاري.

وفيما يتعلق بتعاملات المستثمرين بين التقرير أن تعاملات المصريين استحوذت على 69.27 في المائة من إجمالي تعاملات السوق, بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 24.45 في المائة والعرب على 6.28 في المائة وذلك بعد استبعاد الصفقات

وأشار إلى أن الأجانب غير العرب سجلوا صافي بيع بقيمة 39.43 مليون بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 52.92 مليون جنيه هذا الأسبوع وذلك بعد استبعاد الصفقات.

يذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب قد سجلت صافي شراء قدره 477.38 مليون جنيه منذ بداية العام, بينما سجل العرب صافي شراء1.249 مليار جنيه خلال نفس الفترة وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وأوضح التقرير استحواذ المؤسسات على 59.57 في المائة من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 40.43 فى المائة وسجلت المؤسسات صافي بيعبقيمة 78.21 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات .

وفي سوق السندات بلغت قيمة التداول على إجمالي السندات نحو 208 ملايين جنيه هذا الأسبوع, كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات لهذا الأسبوع 207 آلاف سند تقريبا.

أ ش أ