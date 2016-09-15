وكيله: إبراهيموفيتش قرر اختتام مسيرته الكروية في «مانشيستر يونايتد»

كشف وكيل اللاعبين الشهير “مينو رايولا” أن النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، الذي يلعب حاليا لنادي “مانشستر يونايتد”، كان قد أبلغه في وقت سابق أنه يرغب في إنهاء مسيرته الكروية في نادي «نابولي» الإيطالي.

ومن المعروف أن اللاعب السويدي المخضرم، الذي انتقل إلى “الأولد ترافورد” الصيف الماضي قادمًا من “باريس سان جيرمان”، سيكمل عامه الخامس والثلاثين الشهر القادم حيث يبدو من المرجح أن فريق الشياطين الحمر سيكون هو المحطة الأخيرة في حياته الكروية.

غير أن وكيله رايولا قال – في تصريحات أدلى بها لمحطة «سي آر سي» الإذاعية الإيطالية – إن إبراهيموفيتش سبق له وأن قال له في وقت سابق إنه يرغب في اللعب في نهاية مسيرته في نابولي، حيث يرى أن ذلك سوف يكون هو أنسب ختام لحياته الكروية.

وعلى الرغم من ذلك، ألمح رايولا إلى أن إبراهيموفيش تلقى بالفعل عرضا من «البارتينوبي» قبل الانضمام إلى «المان يونايتد» مما يعني أنه قد غير رأيه، مضيفًا “إنني أتحدث مع رؤساء الأندية، ويمكنني القول إنني تحدثت مع رئيس نابولي بشأن زلاتان غير أنني أؤكد أنه موجود الآن في النادي الأنسب بالنسبة له”.