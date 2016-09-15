الفيل يكتب أول أهداف التعدين في الدوري.. لكن في مرماه

سجل هيثم مصطفى "الفيل" مدافع النصر للتعدين أول أهداف فريقه في مسابقة الدوري المصري بعد صعوده للممتاز لأول مرة في تاريخه.. لكن من سوء حظه أنه سكن مرماه لصالح إنبي.

ولعب عمرو الحلواني كرة عرضية من ركلة حرة حولها هيثم مصطفى بالخطأ في شباكه ليعلن تقدم إنبي في الجولة الأولى للدوري المصري على ملعب أسوان.

وجاء الهدف الذي يتقدم به إنبي في الدقيقة 22 ليمنح التقدم للفريق البترولي.

وبات هو الهدف الثالث في الدوري هذا الموسم بعد فوز أسوان على الداخلية 2-0 في لقاء سابق.

وفي اليوم الأول للدوري جاء هدف من ركلة جزاء وآخر عكسي.