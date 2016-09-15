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الوافد الجديد في الإسماعيلي لـ في الجول: أنتظر تنفيذ الوعد للظهور ضد الأهلي

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الوافد الجديد في الإسماعيلي لـ في الجول: أنتظر تنفيذ الوعد للظهور ضد الأهلي الوافد الجديد في الإسماعيلي لـ في الجول: أنتظر تنفيذ الوعد للظهور ضد الأهلي

أوضح عمرو عبد الفتاح "عموري" الوافد الجديد في صفوف الإسماعيلي انتظاره لتنفيذ مجلس إدارة الدراويش لوعدهم من أجل أن يظهر أمام الأهلي.

الإسماعيلي يستعد لمواجهة الأهلي يوم السبت في قمة الجولة الأولى من الجولة الأولى من الدوري المصري.

وقال عموري لـFilGoal.com: "تلقيت وعودا من المسؤولين في الإسماعيلي بإنهاء أمر بطاقة اللعب الخاصة بي قبل لقاء الأهلي".

وأضاف "مستعد للمشاركة أمام الأهلي. أنتظر فقط تنفيذ الوعود".

وواصل "مواجهة الأهلي تحتاج لتجهيز ذهني ونفسي وليس فقط فني وبدني. أتوقعها مواجهة قوية للغاية".

وأتم "هدفنا الفوز ليعلم الجميع مدى جاهزية الإسماعيلي هذا الموسم".

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