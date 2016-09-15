رئيس بلدية لندن: تصريحات ترامب بشأن المسلمين تخدم داعش

قال رئيس بلدية لندن صادق خان، الذي يزور كندا اليوم الخميس، إن تصريحات المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب، بشأن المسلمين تخدم دعاية تنظيم داعش وفكره المتطرف.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية كان خان يعلق على إعلان ترامب رغبته في حظر دخول المسلمين للأراضي الأمريكية.

وأضاف رئيس بلدية لندن أن “دونالد ترامب يخدم دعاية تنظيم داعش حين يقول إن المسلمين لا يمكن أن يندمجوا في الولايات المتحدة أو الغرب”.

وفي لهجة مازحة أضاف خان مفسرًا سبب وجوده حاليًا في أمريكا الشمالية، “احتياطًا من احتمال فوز ترامب”.

من جانبه اكتفى رئيس الوزراء الكندي جوستن ترودو، أثناء النقاش مع خان في إطار منتدى “جلوبال بروجرس اوف مونتريال”، بالقول إن كندا “ستكون سعيدة بالعمل مع من يختاره الأمريكيون رئيسًا”.

وعلق خان على ذلك قائلاً لكن “من يمكنه أن يصدق «ترودو بهذا الشأن»، ما أثار ضحك الحضور.

من جهة أخرى أكد رئيس الوزراء الكندي أن الاندماج ونجاح المهاجرين يتطلبان جهودًا من الجميع، من الحكومة والمجتمع المدني.

وأوضح: “إذا أردنا ضمان نجاح السوريين في كندا يجب أن ينخرط الجميع”.

وأشاد خان في هذا الصدد بكندا باعتبارها “منارة” بين الدول الغنية في مجال التكفل بمسالة الهجرة.

ونوه بالدور الذي تقوم به كندا في أزمة المهاجرين في أوروبا والشرق الأوسط بتقديمها حلولاً سريعة لاستقبال آلاف اللاجئين.

استقبلت كندا أكثر من 30 ألف لاجئ سوري منذ ديسمبر 2015، وتستعد لاستقبال أكثر من 20 ألفاً آخرين في الأشهر القادمة.