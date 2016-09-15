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بريطانيا: على بحرية الاتحاد الأوروبي منع وصول المهاجرين القادمين من ليبيا

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بريطانيا: على بحرية الاتحاد الأوروبي منع وصول المهاجرين القادمين من ليبيا بريطانيا: على بحرية الاتحاد الأوروبي منع وصول المهاجرين القادمين من ليبيا

 

وزير الخارجية البريطاني – بوريس جونسون

قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون يوم الخميس إن قوة بحرية تابعة للاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط يجب أن تعيد قوارب المهاجرين بعد أن تغادر ليبيا وتمنعها من الوصول إلى إيطاليا.

وتقع إيطاليا على خطة المواجهة في أزمة المهاجرين في أوروبا إذ استقبلت أكثر من 400 ألف لاجئ على مدار السنوات الثلاث الماضية أُنقذ كثير منهم من قوارب متداعية دفعها إلى البحر مهربون للبشر يعملون انطلاقا من شمال أفريقيا.

ودشن الاتحاد الأوروبي العملية صوفيا في 2015 استجابة للأزمة مع تفويض بتفكيك شبكات تهريب البشر وتدمير قوارب المهربين.

وبحسب رويترز قال جونسون إن جزءا من عمل البعثة هو إعادة القوارب إلى الشواطئ بعد إبحارها.

وأضاف جونسون متحدثا إلى جانب نظيره الإيطالي باولو جنتيلوني “أعتقد شخصيا أن (القوارب) يجب إعادتها إلى أقرب مسافة ممكنة من الشاطئ لكيلا تصل إلى البر الرئيسي لإيطاليا.”

وتابع يقول “أعتقد أنني محق في القول إننا أعدنا نحو 200 ألف مهاجر” قبل أن يسارع دبلوماسي قريب بالتصحيح له ليقول “آسف .. أنقذنا .. أنقذنا. شكرا لك. لقد أنقذنا 200 ألف مهاجر وأعدنا 240 قاربا.”

ومن غير القانوني إعادة قوارب المهاجرين لدى وصولها إلى المياه الدولية ولم توجه المدعومة من الأمم المتحدة في ليبيا الدعوة لسفن أوروبية للدخول إلى مياهها الإقليمية قائلة إن هذا سيقوض جهودها لبناء الدولة.

ولم يتضح على الفور في أي سياق أعيدت القوارب التي ذكرها جونسون إلى اليابسة. ولم يصدر تعليق فوري من مسؤولي العملية صوفيا في روما.

وجونسون في إيطاليا لإجراء محادثات بشأن قرار بريطانيا الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

 

 

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