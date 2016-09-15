3 علاجات منزلية للتغلب على آلام الثدى خلال الدورة الشهرية

قدم تقرير نشره الموقع الهندى"بولد سكاى" علاجات منزلية فعالة فى الحد من ألم الثدى خلال الدورة الشهرية، وأوضح أن هناك عددا من العوامل الأخرى التى تزيد من الألم مثل نقص التغذية وعدم التوازن الهرمونى وسوء العادات الغذائية والإجهاد.

وفى هذا الإطار ذكر التقرير علاجات منزلية للحد من ألم الثدى خلال الدورة الشهرية والتى تتضمن الآتى:

1.زيت الخروع:

فهو يحتوى على مواد مضادة للالتهابات وواحدة من أفضل العلاجات المنزلية التى تساعد فى تخفيف آلام الثدى، فيمكن وضع زيت الخروع مع زيت الزيتون ووضعه على الثدى والتدليك بلطف فيساعد على تخفيف الألم .

2. وضع كمادات دافئة أو باردة :

وذلك من خلال وضع قطعة من القماش ناعمة مبللة بماء دافئ أو بارد ،ويتم وضعها فوق الثدى والقيام بذلك لمدة 10 دقائق، لأن الحرارة تساعد على تمدد الأوعية الدموية ،وتوفر سهولة تدفق الدم وهذا يساعد على تقليل الألم، كما أن وضع قطعة من القماش بها كمادات ثلج تساعد فى تقليل الألم الناجم عن انقباض الأوعية الدموية .

3.أوراق الكرنب:

وضع أوراق الكرنب على الثدى ويلف بقطعة من القماش ويترك لمدة نصف ساعة، فهذا يخفف من الآلام.