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بيريز يتفوق على بيرلسكوني في دوري أبطال أوروبا

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بيريز يتفوق على بيرلسكوني في دوري أبطال أوروبا بيريز يتفوق على بيرلسكوني في دوري أبطال أوروبا

بيريز

منح هدف الفوز الذي سجله ألفارو موراتا في شباك سبورتينج لشبونة ضمن منافسات الجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا التفوق لرئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز على حساب سيلفيو بيرلسكوني رئيس ميلان السابق .

ووصل فلورنتينو بيريز إلى الفوز رقم 100 في دوري أبطال أوروبا على رأس ريال مدريد بعد الإطاحة بـ سبورتينج لشبونة (2-1) في مباراة مثيرة قلب خلالها نادي العاصمة الإسباني الطاولة على نظيره البرتغالي في آخر الدقائق .

وكان بيريز يتساوى مع بيرلسكوني كأكثر رئيسين تحقيقاً للفوز في تاريخ دوري أبطال أوروبا بـ 99 فوز ، وبعد بيع بيرلسكوني لميلان وتنحيه من الرئاسة ستكون الفرصة مواتية أمام بيريز من أجل تدعيم رقمه التاريخي في البطولة خلال السنوات المقبلة .

وسيكون ريال مدريد حامل اللقب أمام تحدٍ جديد في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم حيث أنه يطمح ليكون أول فريق ينجح في الإحتفاظ بلقبه في المسابقة بنظامها الجديد .

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