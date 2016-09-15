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بيبي يختار لاعب برشلونة للانضمام إلى ريال مدريد

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بيبي يختار لاعب برشلونة للانضمام إلى ريال مدريد بيبي يختار لاعب برشلونة للانضمام إلى ريال مدريد

بيبي

تحدث المدافع البرتغالي بيبي للمحطة الإذاعية ” كادينا سير” عن اللاعب الذي يريد انضمامه لصفوف ريال مدريد الإسباني، ويتواجد حاليا في صفوف المنافس التاريخي برشلونة.

كانت التوقعات بشأن إجابة بيبي على ذلك السؤال أن يختار أحد أفراد الثلاثي الهجومي (ميسي أو نيمار أو سواريز)، لكن المدافع البرتغالي كان له رأي مخالف.

اختار بيبي مواطنه وزميله في أندريه جوميز، الذي انتقل لصفوف برشلونة خلال الفترة الصيفية هذا الموسم.

قال بيبي: لعنبا معا في صفوف المنتخب، وكنت أريده في ريال مدريد، لكن اختار برشلونة.

يذكر أن جوميز شارك في أول مباراة له مع برشلونة أمام سيلتك الاسكتلندي في دوري أبطال أوروبا، التي شهدت فوز “البارسا” بنتيجة (7-0).

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