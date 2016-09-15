العثور على سفينة أسطورية غرقت قبل 170 عامًا

قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن باحثين عثروا على حطام السفينة الأسطورية «تيرور»، والتي كانت تتبع لبعثة المستكشف القطبي البريطاني «جون فرانكلين» الاستكشافية.

ونقلت “روسيا اليوم” عن الصحيفة أن ضابط البحرية البريطانية “جون فرانكلين” وبعثته التي ضمت 128 بحارًا على متن سفينتين هما «تيرور» و«إريبس»، أبحروا من المملكة المتحدة في مايو 1845، بغية العثور على ما يسمى بالممر الشمالي- الغربي للقطب الشمالي عبر المحيط المتجمد الشمالي.

وانقطعت أخبار تلك البعثة في شهر أغسطس من العام نفسه، فيما لا يزال مصيرها مجهولا حتى يومنا هذا.

وفي شهر سبتمبر 2014 عثر باحثون على حطام السفينة “إريبس”، والتي كانت تعد رائدة في تلك البعثة التاريخية، كما عثر الأحد الفائت باحثون تابعون لمؤسسة «Arctic Research Foundation» على حطام السفينة الأسطورية الأخرى “تيرور”، والتي وجدت غارقة في أحد خلجان القطب الشمالي.

وذكر الباحثون أنهم عثروا على حطام السفينة بمساعدة غواصة صغيرة جرى التحكم بها عن بُعد، وتمكنوا من الدخول إلى قمرة القيادة، والعديد من حجرات السفينة، واستطاعوا العثور على مستودع الأغذية، حيث وجدوا هناك العديد من الأواني وزجاجتي نبيذ وغيرها من الأشياء الأخرى.