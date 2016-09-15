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استئناف رحلات الشارتر الألمانى إلى الأقصر‎

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استئناف رحلات الشارتر الألمانى إلى الأقصر‎ استئناف رحلات الشارتر الألمانى إلى الأقصر‎

أرشيفية

​​استئنفت​ الشركات السياحية العاملة بالسوق الألمانية رحلات الشارتر إلى مدينة الأقصر بالمشاركة مع مدينة الغردقة بالبحر الأحمر .

وقال بخيت خيرى مدير العلاقات العامة بمطار الأقصر الدولى انه وصل الى مطار الأقصر اليوم الخميس 4 رحلات شارتر قادمة من مطارات مدن لايبزيج ودوسلدورف وميونيخ و فرانكفورت تحمل على متنها أكثر من 350 سائح وسائحة يقضون 7 ايام بالأقصر والقيام برحلة نيلية على ظهر عدد من البواخر السياحية.

وتأتى عودة السياحة الألمانية فى إطار بشائر عودة السياحة الدولية الى المدينة مع اقتراب الموسم السياحى الشتوى أول أكتوبر القادم بعد فترة من التوقف لمدة شهرين ونصف.

وتشهد المدينة حاليا حالة من التحسن فى نسبة الأشغال السياحى مع رفع عدد من دول العالم للنظر المفروض على زيارة واستئناف شركات سياحية كبرى لأعمالها بالسوق المصرية.

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