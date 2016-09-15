أخبار عاجلة

مساء dmc - تقرير .. الصعوبات التي تواجه أولياء أمور طلاب الثانوية العامة -
بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط -
حافظ أبو سعدة: التوسع في إجراءات الطوارئ يعطي انطباعًا سلبيًا للخارج -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: كنت متصور أننا نعمل على تطوير التعليم لكن الواقع أننا نطور الامتحانات -
فيديو| مجاهد لأمير قطر: «جاي تعزينا والمتفجرات بتاعتك يا مفضوح» -
«القبطية الأمريكية» تطالب بتغيير اسم شارع كنيسة مارجرجس في طنطا -
الكنيسة تلغي احتفالات عيد القيامة -
صور | أهالي أبنود في ذكرى ميلاد «الخال»: «روحه عايشة وسطنا» -
مكرم عن رئاسة «الأعلى للإعلام»: «لولا الواجب كنت قعدت في البيت» -
مساء dmc - جمال شيحة: تم طرح 4 طرق لامتحانات الثانوية لمواجهة الغش وتم الاستقرار على "البوكليت" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

موعد عودة كيلور نافاس من الإصابة

Google+ Print
موعد عودة كيلور نافاس من الإصابة موعد عودة كيلور نافاس من الإصابة

نافاس

تواصل جماهير فريق ريال مدريد الإسباني انتظارها بفارغ الصبر رؤية حارس المرمى الكوستاريكي كيلور نافاس بين الخشبات الثلاث في مباريات ريال مدريد خلال الموسم الجديد.

وتعرض كيلور نافاس لإصابة في نهاية الموسم الماضي، لكنه واصل اللعب مجبراً في نهائي دوري أبطال أوروبا الذي فاز به ريال مدريد على أتلتيكو مدريد وتوج باللقب.

وبعد ذلك وحتى الآن لم يشارك الحارس الكوستاريكي في أي مباراة وغاب عن بطولة كوبا أمريكا المئوية 2016 ومباريات ريال مدريد الإعدادية والرسمية بسبب العملية الجراجية التي أجراها في قدمه.

وكان المدرب الفرنسي زين الدين زيدان خلال الأسبوع الماضي قد أكد أن كيلور نافاس يتدرب مع الفريق، لكنه غير جاهز بنسبة 100% للمشاركة في المباريات.

وبحسب التقارير الصحفية الإسبانية فإن عودة نافاس إلى الملاعب ستكون في أمام فياريال أو لاس بالماس في 21 و24 من الشهر الحالي.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا