موعد عودة كيلور نافاس من الإصابة

تواصل جماهير فريق ريال مدريد الإسباني انتظارها بفارغ الصبر رؤية حارس المرمى الكوستاريكي كيلور نافاس بين الخشبات الثلاث في مباريات ريال مدريد خلال الموسم الجديد.

وتعرض كيلور نافاس لإصابة في نهاية الموسم الماضي، لكنه واصل اللعب مجبراً في نهائي دوري أبطال أوروبا الذي فاز به ريال مدريد على أتلتيكو مدريد وتوج باللقب.

وبعد ذلك وحتى الآن لم يشارك الحارس الكوستاريكي في أي مباراة وغاب عن بطولة كوبا أمريكا المئوية 2016 ومباريات ريال مدريد الإعدادية والرسمية بسبب العملية الجراجية التي أجراها في قدمه.

وكان المدرب الفرنسي زين الدين زيدان خلال الأسبوع الماضي قد أكد أن كيلور نافاس يتدرب مع الفريق، لكنه غير جاهز بنسبة 100% للمشاركة في المباريات.

وبحسب التقارير الصحفية الإسبانية فإن عودة نافاس إلى الملاعب ستكون في أمام فياريال أو لاس بالماس في 21 و24 من الشهر الحالي.