ديفيد لويز يعوض غياب «تيري» في مباراة «البلوز» أمام ليفربول

يخوض البرازيلي ديفيد لويز أول مباراة له كأساسي بعد عودته إلى تشلسي أمام ليفربول في البريمييرليج، غدًا الجمعة ، لتعويض غياب قائد “البلوز” المصاب جون تيري.

ويعتقد المدرب أنطونيو كونتي أن المدافع البرازيلي البالغ من العمر 29 عامًا – والذي ترك تشلسي للانتقال إلى باريس سان جيرمان في 2014 وعاد للنادي اللندني هذا الشهر – جاهز للعب.

وقال كونتي في مؤتمر صحفي الخميس “سيلعب ديفيد لويز غدًا للمرة الأولى ونتوقع أن يظهر بشكل جيد.”

ونقلت رويترز عن المدرب الإيطالي قوله: “اجتهد كثيرا في مواقف دفاعية وأنا أثق به.”

وأصيب تيري في أربطة الكاحل خلال التعادل 2-2 أمام سوانزي سيتي الأحد الماضي، ليفقد تشلسي أول نقطتين هذا الموسم ومن المتوقع غيابه لعشرة أيام.

وتابع المدرب كونتي “يحتاج اللاعبون الجدد حقا لوقت للتأقلم مع الأسلوب الجديد.”