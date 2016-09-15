أخبار عاجلة

مساء dmc - تقرير .. الصعوبات التي تواجه أولياء أمور طلاب الثانوية العامة -
بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط -
حافظ أبو سعدة: التوسع في إجراءات الطوارئ يعطي انطباعًا سلبيًا للخارج -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: كنت متصور أننا نعمل على تطوير التعليم لكن الواقع أننا نطور الامتحانات -
فيديو| مجاهد لأمير قطر: «جاي تعزينا والمتفجرات بتاعتك يا مفضوح» -
«القبطية الأمريكية» تطالب بتغيير اسم شارع كنيسة مارجرجس في طنطا -
الكنيسة تلغي احتفالات عيد القيامة -
صور | أهالي أبنود في ذكرى ميلاد «الخال»: «روحه عايشة وسطنا» -
مكرم عن رئاسة «الأعلى للإعلام»: «لولا الواجب كنت قعدت في البيت» -
مساء dmc - جمال شيحة: تم طرح 4 طرق لامتحانات الثانوية لمواجهة الغش وتم الاستقرار على "البوكليت" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

ديفيد لويز يعوض غياب «تيري» في مباراة «البلوز» أمام ليفربول

Google+ Print
ديفيد لويز يعوض غياب «تيري» في مباراة «البلوز» أمام ليفربول ديفيد لويز يعوض غياب «تيري» في مباراة «البلوز» أمام ليفربول

اللاعب ديفيد لويز

يخوض البرازيلي ديفيد لويز أول مباراة له كأساسي بعد عودته إلى تشلسي أمام ليفربول في البريمييرليج، غدًا الجمعة ، لتعويض غياب قائد “البلوز” المصاب جون تيري.

ويعتقد المدرب أنطونيو كونتي أن المدافع البرازيلي البالغ من العمر 29 عامًا – والذي ترك تشلسي للانتقال إلى باريس سان جيرمان في 2014 وعاد للنادي اللندني هذا الشهر – جاهز للعب.

وقال كونتي في مؤتمر صحفي الخميس “سيلعب ديفيد لويز غدًا للمرة الأولى ونتوقع أن يظهر بشكل جيد.”

ونقلت رويترز عن المدرب الإيطالي قوله: “اجتهد كثيرا في مواقف دفاعية وأنا أثق به.”

وأصيب تيري في أربطة الكاحل خلال التعادل 2-2 أمام سوانزي سيتي الأحد الماضي، ليفقد تشلسي أول نقطتين هذا الموسم ومن المتوقع غيابه لعشرة أيام.

وتابع المدرب كونتي “يحتاج اللاعبون الجدد حقا لوقت للتأقلم مع الأسلوب الجديد.”

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا