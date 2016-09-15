تفاصيل عقد جاريث بيل الجديد مع ريال مدريد

يستعد ريال مدريد لمنح نجمه الويلزي جاريث بيل عقداً جديداً من أجل ضمان بقائه في الفريق إلى غاية نهاية مسيرته الكروية.

وتوصلت إدارة النادي الملكي إلى اتفاق مع اللاعب ووكيل أعماله جونثان بارنيت بعد أشهر من المفاوضات من أجل تجديد عقد اللاعب إلى غاية 2021 مع تحسين البنود الشخصية ورفع قيمة الشرط الجزائي.

وسيصل راتب بيل الجديد مع ريال مدريد إلى 20 مليون يورو متساوياً مع كريستيانو رونالدو فيما سيتم مضاعفة قيمة الشرط الجزائي في عقد النجم الويلزي ليصل إلى 500 مليون يورو وهو ضعف قيمة الشرط الجزائي لـ ليو ميسي مع برشلونة.

ويهدف ريال مدريد لإعلان تجديد عقد جاريث بيل خلال الأيام المقبلة من أجل قطع الطريق أمام مانشستر يونايتد الذي يهدف إلى انتداب انجم الويلزي خلال الصيف المقبل في صفقة تجعله أغلى لاعب في تاريخ اللعبة.