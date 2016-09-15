بالفيديو- إثارة ولا أروع في 14 دقيقة.. زينيت يقهر تل أبيب من 3-0 لـ4-3

إثارة ولا أروع في الدوري الأوروبي بطلها زينت سان بطرسبورج وضحيتها ماكابي تل أبيب.

زينت يقلب طاولة تل أبيب من التأخر 3-0 إلى الانتصار 4-3.

ماكابي تقدم أولا في النتيجة ليس بهدف أو اثنين بل ثلاثة أهداف.

هاريس مدونيانين في الدقيقة 26 ثم فيدار أورين في الدقيقة 50 قبل أن يعود هاريس مجددا ويسجل الثاني الشخصي له والثالث لفريقه.

ولكن زينت لم يستسلم بل وقلب الطاولة بالكامل على فريق تل أبيب.

هدف أول عن طريق ألكسندر كوكرين في الدقيقة 76 ثم ثلاثية متتالية عن طريق روبرت ماك وفيريرا كامبوس ولوكا دوديفيش في الدقائق 84 و86 و90.

ليحقق زينت العودة الرائعة التي قهرت ماكابي وحرمته من الانتصار الأول في المجموعة الرابعة في الدوري الأوروبي.

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