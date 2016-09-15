«رونالدو» أكثر الرجال متابعة على مواقع التواصل الاجتماعي

بات لاعب ريال مدريد الإسباني، البرتغالي كريستيانو رونالدو أكثر الرجال في العالم متابعة على مواقع التواصل الاجتماعي، كما يحتل الدون المرتبة الثانية من حيث أكبر عدد المتابعين في العالم على الإطلاق، بعد المغنية الأمريكية تايلور سويفت.

وأشارت شركة أبل في بيان لها، اليوم الخميس، إلى أن عدد متابعي كريستيانو على فيس بوك وتويتر وإنستجرام وصل إلى 238 مليون شخص، ليصبح الرجل الوحيد بين أصحاب المراكز الخمسة الأولى.

وتربعت سويفت على الصدارة بـ246 مليون متابع، بينما حلت المغنية كاتي بيري ثالثة «219 مليونًا»، ثم المغنية الشابة سيلينا جوميز رابعة «205 ملايين» تليها المغنية ريانا خامسة بـ«190 مليون متابع».

وأوضح التقرير أن هناك 13 بين قائمة العشرين الأكثر متابعة من بين الموسيقيين، بينهم 60% من النساء، و65% من مواليد الولايات المتحدة.

وأشار التقرير إلى أن الوضع في إسبانيا مغاير، إذ أن 4 من بين الأكثر خمسة إسبان متابعة هم من الرياضيين: أندريس إنييستا وسيرجيو راموس وجيرارد بيكيه وإيكر كاسياس.