كونتي: ديفيد لويز سيشارك أمام ليفربول

أكد الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لتشيلسي أن البرازيلي ديفيد لويز مدافع الفريق الجديد سيشارك أمام ليفربول غدا الجمعة في الدوري الإنجليزي.

ديفيد لويز عاد من جديد لتشيلسي منتقلا من باريس سان جيرمان في صفقة كلفت النادي اللندني 32 مليون إسترليني.

وقال كونتي في المؤتمر الصحفي "غدا ديفيد لويز سيلعب للمرة الأولى معنا، نحن واثقون به ونتوقع أن يلعب بشكل جيد".

وأضاف "نحن نعرف أنه لاعب جيد ونعمل على أن يصل لأفضل حالاته البدنية ليخرج أفضل ما لديه، قلت أنه يحتاج للوقت لأنها الحقيقة.. أمر طبيعي أن اللاعب الجديد يحتاج وقتا للتأقلم مع طريق لعبك لكننا نحتاجه أمام ليفربول".

وكان تشيلسي قد تلقى خبرا سيئا بإصابة قائده جون تيري لعشرة أيام بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام سوانزي وهو ما عجل بمشاركة لويز مع الفريق.

وعن ماركوس ألونسو قال كونتي "ألونسو لاعب جيد وأنا سعيد به، هو يظهر أشياء جيدة في التدريبات وأعتقد بأنه جاهز للعب".