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كونتي: فابريجاس في خطط تشيلسي

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كونتي: فابريجاس في خطط تشيلسي كونتي: فابريجاس في خطط تشيلسي

يتردد أن سيسك فابريجاس غير مرغوب فيه داخل تشيلسي وأن النادي اللندني قالوا له ابحث عن مكان أخر، لكن أنطونيو كونتي المدير الفني للفريق يقول شيئا أخر تماما.

يقول كونتي: "فابريجاس في خططي وخطط تشيلسي".

وأضاف المدرب الإيطالي في المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء تشيلسي وليفربول "كلنا يعرف أن فابريجاس لاعب رائع. أراه يوميا يتدرب ويبذل جهدا كبيرا".

وتابع "لو استمر فابريجاس في بذل هذا الجهد سيكون صعبا جدا أن أختار تشكيلا يمثل تشيلسي لا يضم سيسك".

ثم استدرك "لكني أحب ذلك. أن يجعل اللاعبون المدير الفني في حيرة من أمره في اختيار أفضل 11".

فابريجاس لعب في مباراتين كبديل في 4 جولات خاضها تشيلسي في عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وصنع سيسك هدفا في لقاء واتفورد.

وأتم كونتي "فابريجاس لاعب عظيم بقدرات فنية غير عادية كنت أعرف ذلك من زمن. واليوم تعرفت على الرجل وعلمت كم هو شخصية رائعة أيضا".

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