بالفيديو - سقوط يونايتد يستمر ليكتب الرقم الأسوأ.. فينورد يضرب مورينيو

وجه فريق فينورد الهولندي ضربة جديدة في وجه جوزيه مورينيو بعدما فاز على مانشستر يونايتد بهدف مقابل لاشيء.

وفاز فينورد على يونايتد بهدف مقابل لاشيء في الجولة الأولى من المجموعة الأولى من الدوري الأوروبي.

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق ترينداد دي فيلينا في الدقيقة 79 من لعبة رائعة هزت شباك دافيد دي دخيا.

سقوط يونايتد يأتي للمرة الثانية على التوالي وذلك بعد الخسارة في الدربي أمام مانشستر سيتي بثنائية مقابل هدف في الدوري.

مانشستر يونايتد خسر الموسم الماضي في أول مباراة له في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. والآن يخسر من جديد أول مباراة له في مجموعات الدوري الأوروبي. وهو الأمر الذي يحدث لأول مرة في تاريخ النادي.

لم يتلق مانشستر طوال تاريخه هزيمتين متتاليتين في بداية مشواره في دور مجموعات البطولات الأوروبية. قبل أن يحدث ذلك الآن بعد الخسارة من فينورد وقبلها من إيندهوفن في مجموعات الأبطال.

شاهد الهدف