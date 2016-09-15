أخبار عاجلة

مساء dmc - تقرير .. الصعوبات التي تواجه أولياء أمور طلاب الثانوية العامة -
بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط -
حافظ أبو سعدة: التوسع في إجراءات الطوارئ يعطي انطباعًا سلبيًا للخارج -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: كنت متصور أننا نعمل على تطوير التعليم لكن الواقع أننا نطور الامتحانات -
فيديو| مجاهد لأمير قطر: «جاي تعزينا والمتفجرات بتاعتك يا مفضوح» -
«القبطية الأمريكية» تطالب بتغيير اسم شارع كنيسة مارجرجس في طنطا -
الكنيسة تلغي احتفالات عيد القيامة -
صور | أهالي أبنود في ذكرى ميلاد «الخال»: «روحه عايشة وسطنا» -
مكرم عن رئاسة «الأعلى للإعلام»: «لولا الواجب كنت قعدت في البيت» -
مساء dmc - جمال شيحة: تم طرح 4 طرق لامتحانات الثانوية لمواجهة الغش وتم الاستقرار على "البوكليت" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو - سقوط يونايتد يستمر ليكتب الرقم الأسوأ.. فينورد يضرب مورينيو

Google+ Print
بالفيديو - سقوط يونايتد يستمر ليكتب الرقم الأسوأ.. فينورد يضرب مورينيو بالفيديو - سقوط يونايتد يستمر ليكتب الرقم الأسوأ.. فينورد يضرب مورينيو

وجه فريق فينورد الهولندي ضربة جديدة في وجه جوزيه مورينيو بعدما فاز على مانشستر يونايتد بهدف مقابل لاشيء.

وفاز فينورد على يونايتد بهدف مقابل لاشيء في الجولة الأولى من المجموعة الأولى من الدوري الأوروبي.

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق ترينداد دي فيلينا في الدقيقة 79 من لعبة رائعة هزت شباك دافيد دي دخيا.

سقوط يونايتد يأتي للمرة الثانية على التوالي وذلك بعد الخسارة في الدربي أمام مانشستر سيتي بثنائية مقابل هدف في الدوري.

مانشستر يونايتد خسر الموسم الماضي في أول مباراة له في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. والآن يخسر من جديد أول مباراة له في مجموعات الدوري الأوروبي. وهو الأمر الذي يحدث لأول مرة في تاريخ النادي.

لم يتلق مانشستر طوال تاريخه هزيمتين متتاليتين في بداية مشواره في دور مجموعات البطولات الأوروبية. قبل أن يحدث ذلك الآن بعد الخسارة من فينورد وقبلها من إيندهوفن في مجموعات الأبطال.

شاهد الهدف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين

بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين

بالفيديو.. عبد الحفيظ: نقبل هدايا المنافسين

بالفيديو.. عبد الحفيظ: نقبل هدايا المنافسين

بالفيديو.. لاعب الاتحاد: إبراهيم نور الدين حرمنا من ركلة جزاء صحيحة

بالفيديو.. لاعب الاتحاد: إبراهيم نور الدين حرمنا من ركلة جزاء صحيحة

بالفيديو.. موسى: هاشتاج «بلغ عن الإخوان» رقم 2 في «تويتر»

بالفيديو.. موسى: هاشتاج «بلغ عن الإخوان» رقم 2 في «تويتر»