بالفيديو - مع غياب ' نادر ' لصلاح.. روما يفشل في الفوز على بلزن

فشل فريق روما في الفوز على فيكتوريا بلزن ليكتفي بنقطة التعادل في بداية مشوار الفريق في الدوري الأوروبي. لقاء شهد غياب محمد صلاح.

وتعادل روما بهدف لكل فريق أمام بلزن على ملعب الأخير في الجولة الأولى من المجموعة الخامسة في الدوري الأوروبي.

هدف روما جاء في الدقيقة الرابعة عن طريق ديجو بيروتي من ركلة جزاء.

إلا أن أصحاب الأرض نجحوا في التعادل بعدها بأقل من 7 دقائق عن طريق ماريك باكوش.

وغاب صلاح عن التشكيل الأساسي وكذلك لم يشارك كبديل في المباراة.

منذ انتقال صلاح إلى روما بشكل دائم ظهر أساسيا في كل المباريات، ولكنه غاب عن 6 مواجهات الموسم الماضي، ولكن كل تلك المواجهات غاب عنها بسبب الإصابة. ومنها للإيقاف.

صلاح تلقى إصابة قوية مع روما في الدربي ضد لاتسيو، بعدها غاب عن 4 مباريات بسبب تلك الإصابة. إلى جانب غيابه عن مباراة أخرى بسبب الإيقاف.

ومع غيابه عن لقاء فيكتوريا، يكتب صلاح غيابه الأول "الفني" عن صفوف روما.

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