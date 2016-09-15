الأطعمة التى يجب أكلها لمحاربه الأنيميا

يعاني الكثير من الأشخاص من الأنيميا، في الحقيقة تحدث الأنيميا عندما تكون نسبة كرات الدم الحمراء منخفضة للغاية و معدل الهيموجلوبين أقل من الطبيعى، ومنها يشعر الانسان بالتعب والإرهاق وزيادة في ضربات القلب مع أقل مجهود، نقص الحديد أصبح من أكثر الأمراض شيوعا بين الأطفال والنساء، لذا سنقدم الأطعمة التى تحتوي علي حديد وتعالج الأنيميا.

اللحوم والبيض:

من المتعارف عليه أن اللحوم والبيض من الأطعمة التي تضم نسبة عالية من البروتين الذي يحتاجه الجسم في عملية التمثيل الغذائي، ولكنها لا تقتصر على ذلك فقط بل تضم أيضا نسبة كبيرة من الحديد اللازم للجسم. لذا احرصي على تناول قطعة من اللحوم في وجبتك الرئيسية يوميا لتعوضي نقص جسمك للحديد بشكل طبيعي.

الخضروات:

أما عن الخضروات الطازجة التي بإمكانها تعويض نقص الحديد في جسمك، فاتجهي إلى السبانخ، البطاطا، البروكلي، البازلاء، الفاصوليا، البنجر، الكرنب، السلق.

الكبدة:

تعد من أكثر الأطعمة الغنية بالحديد وبعض الفيتامينات الأخرى كفيتامين سي وفيتامين أ، ولكن ينبغي عليك أن تتناوليها بمعدل متوسط لأنها تزيد من نسبة الكوليسترول في الدم.

الخبز والنشويات:

احرص على احتواء وجباتك الأساسية على الخبز الأسمر، الأرز، الشوفان، الذرة أو منتجات القمح بشكل عام، لأن بهذه الطريقة يمكنك تعويض نقص الحديد في جسمك بكل سهولة.

الأسماك:

إن كنت من محبي الجمبري، التونة، السردين، المحار، فأنت محظوظة لأنهم يحتوا على نسبة كبيرة من الحديد، خاصة المحار حيث بإمكانه أن يسد احتياج جسمك اليومي من الحديد.

المكسرات:

يمكنك اصطحاب عبوة بلاستيكية صغيرة بها قليل من الفول السوداني، اللوز أو الفستق في العمل للتسلية وللاستفادة من قيمتها الغذائية العالية.

الفاكهة:

مزيج من الفواكه الصيفية والشتوية تحمل العديد من الفوائد لجسمنا. ومن الفاكهة التي تعالج أنيميا الحديد: البطيخ، الفراولة، الزبيب، التين، الخوخ الطازج والمجفف، التمر، عصير الخوخ، المشمش المجفف.

الحبوب:

إذا كنت حقا تريدين زيادة نسبة الحديد في جسمك، اكثري من تناول الفول، الفاصوليا البيضاء، العدس، الحمص، فول الصويا، لأن نسبة الحديد فيها عالية.

من بين كل الخيارات السابقة، لا تدعي يوم يفوت دون تناول إحداها وبهذا ستتمكنين من علاج أنيميا الحديد بشكل نهائي وبسيط.