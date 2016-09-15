بنتلي تكشف عن أسرع سيارة رباعية الأبواب في تاريخها

كشفت شركة بنتلي عن الموديل الجديد «Flying Spur W 12 S»، والذي يعد أسرع الموديلات رباعية الأبواب في تاريخ الشركة البريطانية العريقة.

وأوضحت الشركة التابعة لمجموعة فولكس فاجن الألمانية أن الموديل الرياضي الجديد يعتمد على سواعد محرك مكون من 12 أسطوانة على شكل حرف W، وتتضافر جهوده مع نظام الدفع الرباعي بشكل قياسي، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

ويزأر هذا المحرك العملاق بقوة 467 كيلووات/635 حصان، ويدور بعزم أقصى 820 نيوتن متر، ليدفع السيارة من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 4.5 ثانية، ولبلوغ سرعة قصوى 325 كلم/ساعة، وبالتالي يعتبر الموديل الجديد «Flying Spur W 12 S» أسرع الموديلات رباعية الأبواب في تاريخ الشركة.

وللتعبير عن هذه المعدلات الفائقة تمتاز الصالون الفارهة الجديدة من الناحية التصميمية بمصدم أمامي رياضي وناشر هواء خلفي وحليات داكنة تزين مثلا شبكة المبرد وأُطر النوافذ والمصدم الخلفي، بالإضافة إلى جنوط مقاس 21 بوصة.

ومن المقرر أن تطرح بنتلي الموديل الجديد «Flying Spur W 12 S» بحلول نهاية العام الجاري نظير نحو 217 ألف و175 يورو.