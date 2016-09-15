تمكنت مباحث قسم شرطة عابدين بالقاهرة من كشف غموض واقعة سرقة 100 ألف جنيه من شركة صرافة وتتمكن من تحديد وضبط مرتكب الواقعة وإعادة المبلغ المسروق.

تبلغ لقسم شرطة عابدين من المدعو ” صبرى م.ب” محاسب بشركة صرافة كائنة بدائرة القسم بأنه حال قيامه بعمل جرد للمبالغ المالية بالشركة اكتشف عجز مبلغ مالى قدره ( 100,000 جنيه ) .

و توصلت فرق البحث إلى مرتكبى الواقعة ” محمد م.ن ” سن 35 ، صاحب مكتب رحلات ، ومقيم بدائرة قسم شرطة الهرم بالجيزة .

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت القوات الأمنية من ضبط المتهم حال استقلاله السيارة رقم ( ل أ 8979 ) ملاكى ، بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وذلك أثناء تواجده بالشركة لتغيير عملات أجنبية قام بمغافلة المُبلِغ وسرقة المبلغ المالى المشار إليه ، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالى داخل مسكنه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة .