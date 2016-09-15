تحقيق في الجول - بعد قرار مرتضى.. ما عليك فعله لحضور مباريات الزمالك

بدأت إدارة الزمالك الخطوات الفعلية لإنشاء رابطة محبي نادي الزمالك من خلال بطاقات يتم توزيعها بعد ملء استمارة معينة.. كان هذا قبل مواجهة الوداد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحضر FilGoal.com إجراءات استخراج بطاقة عضوية رابطة محبي الزمالك، والتي من خلالها يمكنك كمشجع للقلعة البيضاء أن تشتري بها تذاكر المباريات المقبلة.

وفي هذا التحقيق يرصد FilGoal.com الخطوات من البداية وحتى الحصول على تذكرة مباراة الزمالك والوداد..

1) الجمهور

بالنسبة للجمهور من خارج أعضاء نادي الزمالك، فقد فتحت الإدارة أبواب الملاعب للجمهور الذي توجه إلى الصالة المغطاة للحصول على الاستمارة التالية.

شاهد

وبعد ملء الاستمارات مع إرفاق الصور بها بجانب صورة بطاقة الرقم القومي لمن هم فوق 16 عاما أو شهادة الميلاد لمن هم دون ذلك.. يتم تسليمها، وينتظر المشجع لاستخراج بطاقة حضور المباريات.

بعد الحصول على البطاقة التالية والتي يحمل وجهها اسم وصورة والرقم القومي ومهنة المشجع، ويأتي على ظهرها هذه التعليمات.

شاهد

فيتجه المشجع إلى أرضية صالة عبد الرحمن فوزي للوقوف في صف من ثلاثة صفوف لشراء تذاكر الدرجة الثانية والثالثة بقيمة 10 جنيه للثالثة و20 جنيه للثانية.

وهذه الصور لإجراءات بيع التذاكر لجمهور الزمالك بعد إتمام الإجراءات السابقة.

شاهد

2) أعضاء النادي

ما يختلف بين أعضاء نادي الزمالك والجمهور هو أن الأول يقوم بملء الاستمارة في مقر الإدارة ويتسلم التذاكر من مكتب مرتضى منصور رئيس النادي.

وفي حالة تأخر استخراج بطاقات عضوية رابطة محبي نادي الزمالك، فيحضر المباراة بصورة من الاستمارة بجانب التذكرة بالطبع.

شاهد

* مشاهد

- نشبت عدد من الأزمات والعصبية الواضحة على مشجعي الزمالك أثناء عملية توزيع الاستمارات في ظل إصرار الإدارة البيضاء على تنفيذ ما سبق.

- اشتبك مرتضى منصور مع أحد الأشخاص المعترض على عملية وإجراءات شراء التذاكر، فقام رئيس النادي بإمساك الميكروفون قائلا بصوت عال: "نادي الزمالك محترم غصب عنك.. واللي مش عاجبه يطلع برة".

- حالة من السخط والغضب ظهرت على عدد كبير من الأشخاص الذين لم ينجحوا في الحصول على تذكرة.

- أقسم مرتضى منصور في المايكروفون أنه لن يترك مشجعا في هذه الصالة يرحل بدون تذكرة، ولن يغادر النادي إلا بعد الاطمئنان على الجميع.

- نادت إدارة الزمالك عبر الإذاعة الداخلية في النادي أعضاء الزمالك بالتوجه لمكتب مرتضى منصور في تمام الثامنة مساء لاستلام التذاكر والبطاقات التي يحضرون بها لقاء الوداد.

وتجدر الإشارة إلى أن البطاقات التي حصل عليها الجمهور والأعضاء سيمكنهم بها شراء تذاكر المباريات المقبلة أيضا وليس لقاء الوداد فقط.