مدرب الوداد: نمتلك من يقدر على تهديد الزمالك وهذا الفارق عن مواجهة الأهلي

يرى جون توشاك المدير الفني لفريق الوداد الرياضي المغربي أن فريقه يضم بين صفوفه عناصر قادرة على تهديد الزمالك.

الزمالك يستعد لمواجهة الوداد يوم الجمعة على ملعب برج العرب في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال مدرب الوداد: "عاقدون العزم على العودة إلى المغرب بنتيجة إيجابية".

وأضاف في تصريحات للصحفيين يوم الخميس "نمتلك بين صفوفنا من يقدر على تهديد مرمى الزمالك طوال أحداث المباراة".

وواصل "جاهزون لمواجهة الزمالك ونأمل أن مثل إفريقيا في النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية".

توشاك قد يرحل عن صفوف الوداد في حالة خسارته أمام الزمالك وذلك حسبما أشارت له الصحف المغربية على مدار الأيام القليلة الماضية وبالتحديد بعد وداع كأس المغرب.

الفارق بين الأهلي والزمالك

ما هو الفارق بين مواجهة الأهلي ومواجهة الزمالك؟ يُجيب مدرب الوداد قائلا: "في مواجهة الأهلي كان يمكننا التعويض. على عكس مواجهة الزمالك الآن".

وأوضح "لا مجال للتعويض أمام الزمالك. لا مجال لأي أخطاء".

وأتم "درسنا الزمالك جيدا وسنقدم مباراة تليق بمستوى الفريقين".

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