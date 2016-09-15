مؤتمر مؤمن سليمان: أعاني من قلة البدلاء.. وسبب قد يسهل مواجهة الوداد

أكد مؤمن سليمان المدير الفني للزمالك على صعوبة مباراة الوداد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة على استاد برج العرب.

ويحل الوداد ضيفا على الزمالك في الثامنة مساء الجمعة بتوقيت القاهرة باحثا عن فوز يطمئنه قبل مواجهة العودة من أجل العبور لنهائي دوري الأبطال.

وقال سليمان في المؤتمر الصحفي: "مباراة الوداد صعبة للغاية، فهو فريق كبير".

ثم استدرك "لكن ما قد يسهل الأمر على الزمالك هو أنه لم يحضر من أجل الدفاع والزمالك يحب المباريات المفتوحة".

وأشار مؤمن "لدي مشكلة بسبب وجود أربع بدلاء فقط، لكننا قادرون على تجاوز هذه الأزمة".

وأتم "المباراة بالنسبة لي هي شوطين.. شوط في مصر والثاني في المغرب، نتمنى أن يحالفنا التوفيق ونحقق نتيجة تريحنا في الإياب".

ويقام لقاء الإياب في المغرب يوم 24 سبتمبر الجاري.