ربيع ياسين لـ في الجول: لدي خطة للنهوض بقطاع الناشئين في المصري

تحدث ربيع ياسين نجم منتخب مصر والأهلي السابق عن توليه مسؤولية قطاع الناشئين في النادي المصري البورسعيدي.

المصري أعلن بشكل رسمي يوم الخميس تولي ربيع ياسين مسؤولية رئاسة قطاع الناشئين في النادي.

وقال ربيع ياسين لـFilGoal.com: "بالفعل اتفقت مع المصري على تولي رئاسة قطاع الناشئين. سوف أبدأ العمل خلال الأيام المقبلة".

وأضاف "لدي خطة للنهوض بقطاع الناشئين في النادي وتقديم مواهب عديدة للفريق الأول".

وأوضح "أسعى لتقديم مواهب عديدة وإمداد الفريق الأول والمنتخبات الوطنية بالمواهب".

وواصل "سوق أقوم بالإطلاع على كل كبيرة وصغيرة بعدها سأبدأ مباشرة مسؤولية العمل".

وأتم "سنعتمد على طريقة جديدة وبرامج تدريبية وبدنية وفنية وكذلك طريقة جديدة في التغذية".