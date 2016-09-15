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إبراهيم صلاح يطالب جمهور الزمالك ' بالصبر ' أمام الوداد

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إبراهيم صلاح يطالب جمهور الزمالك ' بالصبر ' أمام الوداد إبراهيم صلاح يطالب جمهور الزمالك ' بالصبر ' أمام الوداد

طلب إبراهيم صلاح قائد الزمالك من جماهير فريقه الصبر أمام الوداد في لقاء ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحضر إبراهيم صلاح المؤتمر الصحفي الذي عقد في برج العرب على هامش مواجهة الوداد قبل مران الفريق الرئيسي استعدادا للقاء الوداد الذي ينطلق الثامنة مساء الجمعة.

وقال صلاح في المؤتمر: "أطالب الجماهير بالدعم والمساندة والصبر أمام الوداد".

وأضاف "ما أقصده بالصبر هو عدم استعجال الفوز حتى لا يفقد اللاعبون تركيزهم.. المباراة ليست سهلة".

وتابع "بالتأكيد مواجهة الوداد صعبة في قبل النهائي، وأي فريق وصل لهذه المرحلة فهو فريق قوي".

وتضم قائمة الزمالك 17 لاعبا من بينهم ثلاثة حراس مرمى.

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