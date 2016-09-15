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رئيس بعثة الوداد: لقاء الزمالك نهائي مبكر.. وجئنا للفوز

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رئيس بعثة الوداد: لقاء الزمالك نهائي مبكر.. وجئنا للفوز رئيس بعثة الوداد: لقاء الزمالك نهائي مبكر.. وجئنا للفوز

يرى محمد بن طلال رئيس بعثة الوداد المغربي إن مواجهة الزمالك تمثل نهائي مبكر لدوري أبطال إفريقيا وذلك قبل مواجهتهما في نصف النهائي.

ويحل الوداد ضيفا على الزمالك يوم الجمعة في استاد برج العرب وينطلق ذهاب نصف النهائي في الثامنة مساء بحضور جماهيري.

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وقال بن طلال في تصريحات صحفية: "مباراة الزمالك والوداد نهائي مبكر لدوري أبطال إفريقيا، لكننا جئنا من أجل الفوز".

وأضاف "الزمالك فريق كبير مثل الأهلي ولهما تاريخ كبير في إفريقيا، لكننا نلعب على الفوز على المنافس مهما كان اسمه".

وكان الوداد قد تعادل مع الأهلي في مباريات المجموعة الأولى في الإسكندرية قبل أن يخسر على ملعبه 1-0.

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