صيني يتهم شركة «تسلا» بالتسبب في وفاة ابنه لاستخدامه جهاز القيادة الآلية

قال محامي رجل صيني يقاضي شركة تسلا موتورز الأمريكية بعد وفاة ابنه في حادث سيارة إن موكله يرى أن جهاز القيادة الآلية في السيارة هو المسؤول عن الحادث.

وخضع جهاز القيادة الآلية الذي أدخلته تسلا الخدمة في أكتوبر لتدقيق مكثف، وقالت الشركة في وقت سابق من الشهر الجاري إنها تقوم بتحديث نظام القيادة الآلية مع إدخال تحسينات أخرى ستساعد في الحد من وقوع حوادث مميتة.

وقال محامي والد القتيل إن القضية المرفوعة أمام محكمة صينية ستكون الأولى التي تتطرق إلى دور جهاز القيادة الآلية في حادث رغم وجود حوادث وفيات أخرى تتعلق بنفس الخاصية.

ويقول تقرير الشرطة الذي قدمه المحامي «وانج بيبي» إن «جاو ياننج»، 23 عامًا، توفي في يناير إثر اصطدام سيارته تسلا بشاحنة من الخلف خلال قيادته على طريق سريعة بإقليم خبي.

وقال المحامي إن أسرته تعتقد أن السيارة تسلا موديل إس كانت على جهاز القيادة الآلية وفقا لعريضة الدعوى.