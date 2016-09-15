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ربيع ياسين مديرًا فنيًا لقطاع الناشئين بالمصري

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ربيع ياسين مديرًا فنيًا لقطاع الناشئين بالمصري ربيع ياسين مديرًا فنيًا لقطاع الناشئين بالمصري

ربيع ياسين – أرشيفية

أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية الاتفاق مع الكابتن ربيع ياسين نجم ، والنادي الأهلي السابق، على توليه مهام الإدارة الفنية لقطاع الناشئين بالمصري، اعتباراً من الموسم الكروي 2016 – 2017.

وعقد مجلس إدارة النادي اجتماعًا مع ياسين مساء اليوم بمقر قاعة اجتماعات مجلس الإدارة بالنادي وذلك للاتفاق على الخطوط العريضة للعمل.

وقدم مجلس الإدارة كافة المعلومات عن القطاع، بالإضافة إلى السير الذاتية لعدد من مدربي بورسعيد ممن لا يعملون بالنادي المصري للكابتن ربيع ياسين، والذي وعد المجلس بدراسة تلك المعلومات، وتقديم تصور كامل بالتشكيل المقترح للقطاع في ضوء دراسته للسير الذاتية للمدربين.

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