تركيا تخطط لبناء 174 سجنًا جديدًا خلال 5 سنوات

تخطط تركيا لبناء 174 سجنًا جديدًا خلال الـ 5 سنوات المقبلة في ظل “الزيادة غير المتوقعة في عدد المحبوسين”، حسبما أعلنت وزارة العدل التركية في بيان اليوم الخميس.

ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية عن صحيفة «حرييت ديلي نيوز» أن السجون التركية تستوعب حاليًا فوق طاقتها بسبب اعتقال عشرات الآلاف من المشتبه بارتباطهم بشبكة فتح الله جولن التي تتهمها أنقرة بالوقوف خلف محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو الماضي.

ويبدو أن السجون المخطط بناؤها ستتجاوز طاقتها الاستيعابية 100 ألف سجين.

وكانت الحكومة التركية قد منحت الإفراج الشرطي لـ 28 ألف سجين بموجب مرسوم صدر في ظل حالة الطوارئ، بهدف توفير مكان لأكثر من 23 ألف معتقل خلال حملة الاعتقالات التي طالبت بشكل خاص المؤسسات الحكومية إثر المحاولة الانقلابية الفاشلة.

وارتفع عدد السجناء في تركيا من 49 ألف و500 في عام 2000 إلى 179 ألف و600 في يناير الماضي، في حين ارتفع تعداد سكان تركيا بنحو 24% خلال نفس الفترة، وفقًا لما صرح به نائب بجزب الشعب الجمهوري المعارض.