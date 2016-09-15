3 أنواع من الأحذية تضمن لكِ حملًا آمناً

طوال فترة الحمل، دائماً ما تسعى النساء لشراء الأحذية التى تكون مناسبة لهذه الأشهر، خصوصاً أن الأطباء دائماً ما يحذرون من خطورة الأحذية ذات الكعوب المرتفعة على الظهر فى هذا الوقت، والذى من الممكن أن يعرض حملك لأى خصر، فإذا كنتِ ترغبين فى حمل صحى آمن خالٍ من أى مشاكل، كل ما هو عليكِ أن تختارى أحذية تناسب فترة الحمل، حسبما يوضحها موقع “pregnancy” فى تقرير له.

أى حذاء مناسب لفترة الحمل، هذا هو السؤال الذى تجيب عنه السطور التالية.

حمل آمن يتطلب أحذية أرضية

حيرة تقع فيها الكثير من النساء، عن الشكل الأفضل للحذاء، وهل إذا كان الكعب العالى ولو قليل من الممكن أن يكون له تأثير سيئ على الجسد أم لا، هو ما يؤكد عليه التقرير، أن فترة حمل الشهور الأولى تحديداً، التى يجب أن تختارى لها أحذية غير مرتفعة، لأنها تُعرضك للإجهاض أكثر بكثير من أى شىء .

أحذية تمنحك حملا آمنا

هذا الحذاء الموضح بالصورة، من الممكن أن يكون هو الأفضل على الإطلاق، خصوصاً أنه يتكون من أقمشة طرية على القدم، كما أنه رياضى جداً ويساعد على راحة الأقدام فى فترة الحمل، حيث يمنحك الحذاء الرياضى حملا آمنا.

حذاء آخر يمنحك حملا صحيا

هذا النوع من الأحذية من الممكن أن يكون الخيار الأفضل للمرأة أثناء الحمل، لأنه يجعلها تشعر بالراحة أكثر، كما أنه يدعم شعورها بالأمان، طوال فترة الحمل، فإذا كنتِ تبحثين عن حمل آمن، فمن الأفضل أن تبتعدى عن الأحذية ذات الكعوب المرتفعة.