نسرين أمين لن تعتذر عن "ألفاظها الخادشة للحياء" لهذا السبب

رفضت النجمة الشابة نسرين أمين تقديم اعتذار لجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن ألفاظها المسيئة والمتكررة ضمن أحداث فيلم "حملة فريزر" مؤكدة أن طبيعة الشخصية فرضت عليها هذا المستوى من الحوار، وكان عليها إما أن تقبل الدور بكل تفاصيله أو ترفضه، وهي لا زالت مصرة أن اختيارها كان الصواب، وأن غضب الجمهور يعني أنها أتقنت تقديم شخصية ممثلة الإغراء.

نسرين تعرضت طوال الأسبوع الماضي لحملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعو لمقاطعة أعمالها بسبب عدم مراعاتها للذوق العام، وتكرارها لألفاظ مسيئة جداً وخادشة جعلت من الصعب اصطحاب الأطفال لمشاهدة الفيلم الكوميدي "حملة فريزر" وطالبها بعض جمهورها بالاعتذار عن هذا الدور، ولكنها رفضت تماماً مشيرة إلى أنها تثق بقدرة جمهورها على تفهم "طبيعة الشخصية" وإدراك أن الألفاظ المسيئة جزء رئيسي من مواصفات الفتاة اللعوبة الراغبة في استغلال أنوثتها لجلب المال، وأضافت: "أظن أن غضب البعض سيزول بعد قليل وسيبقى في الذاكرة الدور نفسه وأنني أتقنت تقديمه".

نسرين أمين ترفض الاعتذار لجمهورها .. وتؤكد أنها ملتزمة "بإتقان عملها" فهل سيؤثر هذا الموقف على شعبيتها؟