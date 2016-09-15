أخبار عاجلة

مساء dmc - تقرير .. الصعوبات التي تواجه أولياء أمور طلاب الثانوية العامة -
بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط -
حافظ أبو سعدة: التوسع في إجراءات الطوارئ يعطي انطباعًا سلبيًا للخارج -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: كنت متصور أننا نعمل على تطوير التعليم لكن الواقع أننا نطور الامتحانات -
فيديو| مجاهد لأمير قطر: «جاي تعزينا والمتفجرات بتاعتك يا مفضوح» -
«القبطية الأمريكية» تطالب بتغيير اسم شارع كنيسة مارجرجس في طنطا -
الكنيسة تلغي احتفالات عيد القيامة -
صور | أهالي أبنود في ذكرى ميلاد «الخال»: «روحه عايشة وسطنا» -
مكرم عن رئاسة «الأعلى للإعلام»: «لولا الواجب كنت قعدت في البيت» -
مساء dmc - جمال شيحة: تم طرح 4 طرق لامتحانات الثانوية لمواجهة الغش وتم الاستقرار على "البوكليت" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

كيف احتفل وائل كفوري بعيد ميلاده الـ 42 ومن هنأه من الفنانين؟

Google+ Print

الخميس 15-09-2016 15:31

يحتفل الفنان وائل كفوري اليوم بعيد ميلاده الـ 42 بعد أن كان قد احتفل خلال الأيام الماضية بعيد ميلاد ابنته الكبيرة ميشال.
وبالمناسبة، غرد عدد من الفنانين لوائل مهنئين من بينهم منير بو عساف الذي كتب له "في ناس بتمرق عالعمر وما بتشعر فيهن بالمرة لكن إنت فرصة بتمرق بالعمر مرة".
أما حبيب بو أنطون فكتب له" تا صير متلك سر بالتحديد. وحلق معك عا جبال أمجادك. إنت وأنا تا نكون ذات العيد. لو خيروني اخلق من جديد بخلق بليلة عيد ميلادك".
بدورها بدورها غردت سيرين عبد النور لوائل وكتبت له" يا حبيب قلبنا كل ما بتكبر بشوف العمر عم يكبر فيك. ينعاد عليك بنجاحات العمر كله".
كما قام "الفانز" بإنشاء هاشتاغ عيد ميلاد سعيد وائل كفوري الذي عايده من خلاله معحبوه بآلاف التغريدات المهنئة. فردّ عليهم قائلاً" محبتكن عندي بالكون لولاها ما وصلت لهون. ولو ما تكونوا انتو العيد .عيدي لا طعم ولا لون".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي