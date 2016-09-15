كيف احتفل وائل كفوري بعيد ميلاده الـ 42 ومن هنأه من الفنانين؟

يحتفل الفنان وائل كفوري اليوم بعيد ميلاده الـ 42 بعد أن كان قد احتفل خلال الأيام الماضية بعيد ميلاد ابنته الكبيرة ميشال.

وبالمناسبة، غرد عدد من الفنانين لوائل مهنئين من بينهم منير بو عساف الذي كتب له "في ناس بتمرق عالعمر وما بتشعر فيهن بالمرة لكن إنت فرصة بتمرق بالعمر مرة".

أما حبيب بو أنطون فكتب له" تا صير متلك سر بالتحديد. وحلق معك عا جبال أمجادك. إنت وأنا تا نكون ذات العيد. لو خيروني اخلق من جديد بخلق بليلة عيد ميلادك".

بدورها بدورها غردت سيرين عبد النور لوائل وكتبت له" يا حبيب قلبنا كل ما بتكبر بشوف العمر عم يكبر فيك. ينعاد عليك بنجاحات العمر كله".

كما قام "الفانز" بإنشاء هاشتاغ عيد ميلاد سعيد وائل كفوري الذي عايده من خلاله معحبوه بآلاف التغريدات المهنئة. فردّ عليهم قائلاً" محبتكن عندي بالكون لولاها ما وصلت لهون. ولو ما تكونوا انتو العيد .عيدي لا طعم ولا لون".