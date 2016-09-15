بالفيديو: منى زكي تكشف موعد "حفل زفافها" الثاني على أحمد حلمي

أكدت الفنانة منى زكي أن فكرة تنظيم حفل زفاف ثاني لها مع زوجها أحمد حلمي مطروحة وبقوة، وأنها طرحتها على زوجها ولكنه لم يعلق بالرفض أو الموافقة، بينما وافقها على قرارها بالتخلص من كل صور حفل زفافهم الأول، واقترحت أن تقيم الحفل الجديد بمواكبة حفل سبوع طفلها الثالث المنتظر، وأكدت أنها لن ترتدي فستان زفاف أبيض منعاً للاحراج، ولكنها ستحقق كل ما افتقدته في الحفل الأول.

منى اعترفت أثناء لقاء خاص مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم" بأن شكلها لم يعجبها في الحفل الرسمي الذي أقيم منذ 15 عاماً، كما أنها لم تشارك بتنظيم الحفل وأغلب المدعوين كانوا من الغرباء وتعرفت عليهم للمرة الأولى بحفل زفافها، بينما تخطط للحفل الجديد أن يقام "للأصدقاء فقط"، وبمناسبة مرور 15 عاماً على زواجها المستقر من أحمد حلمي، واحتفالاً بالطفل الثالث، ولكنها لن ترتدي فستان زفاف حتى لا يتهمها الناس بالجنون!!

وعن أسباب رفضها الحديث عن حياتها الشخصية رغم اهتمام الجمهور قالت إن زوجها أحمد حلمي أفضل هدية و "رزق" من ربنا، وأجمل شيء بحياتها، وأنها ممتنة لوجوده في حياتها وتريد أن تعيش هذه اللحظات داخل حياتها وبعيداً عن الكاميرات.

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