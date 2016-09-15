سميرة سعيد أصغر سناً في جلسة تصوير وتتلقى عروضاً للزواج

خضعت النجمة المغربية سميرة سعيد لجلسة تصوير جديدة، ظهرت فيها وهي ترتدي فستاناً قصيراً، عليه طبقة شفافة وكأنها مصنوعة من البلاستيك بدت فيه أصغر سناً.

صورة سعيد خلفت تعليقات من قبل متتبعيها الذين أعجبوا بأناقة سميرة سعيد، حتى أن بعضهم طلب يدها للزواج معلقاً" كلما كبرت ازددت جمالا، أرجوك تزوجي بي".

وكانت سميرة سعيد قد أحيت أمس الأربعاء حفلاً بالعين السخنة بمصر، وقدمت أغنيتها المغربية "مازال مازال"، بطريقة استعراضية راقصة، قبل أن تواصل تقديم مجموعة من أغانيها الجديدة والقديمة مثل "هوا هوا"، "ماحصلش حاجة"، "معنديش وقت"، و"أوقات"، من ألبومها الأخير "عايزة أعيش".

وقدمت الديفا أغاني منوعة من ألبوماتها القديمة مثل أغنية "عالبال"، "روحي" وأغنيتها الخالدة "قال جاني بعد يومين."

وشارك الديفا في حفلها الفني فريق شارموفرز الغنائي، حيث قدم برفقتها أغنية مشتركة كمفاجأة خاصة للجمهور.