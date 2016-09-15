أخبار عاجلة

مساء dmc - تقرير .. الصعوبات التي تواجه أولياء أمور طلاب الثانوية العامة -
بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط -
حافظ أبو سعدة: التوسع في إجراءات الطوارئ يعطي انطباعًا سلبيًا للخارج -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: كنت متصور أننا نعمل على تطوير التعليم لكن الواقع أننا نطور الامتحانات -
فيديو| مجاهد لأمير قطر: «جاي تعزينا والمتفجرات بتاعتك يا مفضوح» -
«القبطية الأمريكية» تطالب بتغيير اسم شارع كنيسة مارجرجس في طنطا -
الكنيسة تلغي احتفالات عيد القيامة -
صور | أهالي أبنود في ذكرى ميلاد «الخال»: «روحه عايشة وسطنا» -
مكرم عن رئاسة «الأعلى للإعلام»: «لولا الواجب كنت قعدت في البيت» -
مساء dmc - جمال شيحة: تم طرح 4 طرق لامتحانات الثانوية لمواجهة الغش وتم الاستقرار على "البوكليت" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

سميرة سعيد أصغر سناً في جلسة تصوير وتتلقى عروضاً للزواج

Google+ Print

الخميس 15-09-2016 18:48

خضعت النجمة المغربية سميرة سعيد لجلسة تصوير جديدة، ظهرت فيها وهي ترتدي فستاناً قصيراً، عليه طبقة شفافة وكأنها مصنوعة من البلاستيك بدت فيه أصغر سناً.
صورة سعيد خلفت تعليقات من قبل متتبعيها الذين أعجبوا بأناقة سميرة سعيد، حتى أن بعضهم طلب يدها للزواج معلقاً" كلما كبرت ازددت جمالا، أرجوك تزوجي بي".
وكانت سميرة سعيد قد أحيت أمس الأربعاء حفلاً بالعين السخنة بمصر، وقدمت أغنيتها المغربية "مازال مازال"، بطريقة استعراضية راقصة، قبل أن تواصل تقديم مجموعة من أغانيها الجديدة والقديمة مثل "هوا هوا"، "ماحصلش حاجة"، "معنديش وقت"، و"أوقات"، من ألبومها الأخير "عايزة أعيش".
وقدمت الديفا أغاني منوعة من ألبوماتها القديمة مثل أغنية "عالبال"، "روحي" وأغنيتها الخالدة "قال جاني بعد يومين."
وشارك الديفا في حفلها الفني فريق شارموفرز الغنائي، حيث قدم برفقتها أغنية مشتركة كمفاجأة خاصة للجمهور.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي