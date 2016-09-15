بالصور: محمد حماقي يتألق بالحفل الأول ببورتو السخنة بحضور الآلاف

أحيا النجم محمد حماقي حفلاً غنائياً ضخماً ببورتو السخنة ثالث أيام عيد الأضحى المبارك بحضور الآلاف من جمهوره الذي انتظره طوال موسم الصيف لحضور إحدى حفلات اللايف لنجمهم المفضل.

بدأ الحفل في تمام الساعة التاسعة والنصف على اأنغام أغنية "نفسي ابقى جنبه" وقام بعدها حماقي بتحية جمهوره، معرباً عن سعادته بإحياء أولى حفلاته ببورتو السخنة ليقدم بعدها عدداً من أغانيه الشهيرة التي استمتع بها جمهوره منها "احلى حاجة فيكي" و"جرى ايه" و"مايني" التي قام بشرح معناها لجمهوره قائلاً "مايني عدي يعني مشي حالك".

ثم قام بغناء اغنية "ما بلاش" بناء على طلب الجمهور وطلب منهم حماقي قبل غنائها إشعال أنوار الموبايلات ليقدم لوحة رائعة للأغنية مع الآلاف من جمهوره ثم قام بغناء أغنية "بقت عادة" قائلاً :"الاغنية دي بقالها كده بالظبط 10 سنين"، ثم استكمل بأغنية "من قلبي بغني" ثم "كان وكان" و"هيقولوا" و" واحدة واحدة" و"بحبك كل يوم اكتر" و"عمره ما يغيب" و"ناويها" ثم عاد للأغاني الهادئة بأغنية "وافتكرت "ثم أ"ول ليلة" و"آن الاوان" و"انا اللي اختاره قلبي" و"بعدنا ليه "و"تعبت في بعدي عنك". ثم أشعل الحفل بأغنية "ام الدنيا"التي كانت سبب انتفاضة الجمهور في الجزء الأخير من الحفل قبل إنهائه بأغنية "أجمل يوم" للمرة الثانية.

حرص حماقي على شكر كل القائمين على الحفل من ادارة عامر جروب ومنظم الحفلات وليد منصور الذي استطاع السيطرة على عملية دخول وخروج الجمهور واظهار الحفل بشكل مبهر من شكل المسرح الذي علق عليه جميع الحضور كما شكر حماقي فريق عمله باشراف منة شومان وقام ايضا بشكر كلا من وليد الحريري وجورج سعيد وتامر فوزي واحمد كوتي واحمد عصام وممدوح موسى.

حضر الحفل عدداً من نجوم الوسط الفني منهم مذيع العرب المذيع ممدوح الشناوي والفنانة منة عرفة اللذان حرصا على الذهاب لالتقاط الصور التذكارية مع النجم حماقي كما حرص حماقي على التصوير مع الطفل يس نجل المونتير الراحل الشهير اسامة فؤاد الذي شارك بمونتاج العديد من الاعمال مع النجم محمد حماقي كما حضر الاعلامي ممدوح موسى الذي قام بتصوير الحفل للتوثيق لاحدى البرامج التي سوف يقدمها قريباً وحضر ايضاً الفنان اسماعيل فرغلي.