بالصورة: قصي خضر يحمل إبنة ريا أبي راشد

نشرت الإعلامية ريا أبي راشد صورة لزميلها في برنامج "آرابز غوت تالانت" مغني الراب السعودي قصي خضر وهو يحمل طفلتها لولا، الذي على ما يبدو قام بزيارتها في منزلها في بريطانيا.

ريا نشرت الصورة عبر صفحتها الرسمية على موقع "إنستقرام" وعلقت تحتها "العم قصي مع لولا".

ريا التي تتشارك مع قصي تقديم برنامج المواهب "آرابز غوت تالانت" منذ عام 2010 ، كانت قد عبرت عن قلقها، خلال الأسابيع الماضية، لأنها اضطرت لترك لولا لوحدها لأول مرة بعد ولادتها، وذلك بسبب مشاركتها في تغطية فعاليات مهرجان فينيس السينمائي، حيث أجرت مقابلات مع عدد من المشاهير.

يشار إلى أن ريا حققت حلم الإنجاب عندما رأت طفلتها النور في 8 تموز\يوليو الماضي.