هل ستشارك باميلا الكيك في برنامج "رقص النجوم"؟

بعدما نشرت الصفحة الرسمية الخاصة بمحطة "MTV" خبراً عبر موقع "إنستقرام" يؤكد مشاركة الفنانين بديع أبو شقرا وباميلا الكيك في الموسم الرابع من برنامج "رقص النجوم"Dancing With The Stars ، نفت بعض المصادر، حسبما نشرت بعض المواقع الإلكترونية، مشاركة باميلا الكيك فيه.

وبعد محاولات حثيثية للإتصال بالمنتجة المنفذة للبرنامج جنان ملاط والمخرج باسم كريستو والممثلة باميلا الكيك، للتأكد من الخبر نفياً أو إيجاباً ، لم يرد أي منهم على هاتفه، وظل الموضوع مبهماً.

يشار إلى أن الموسم الرابع من برنامج "رقص النجوم"، الذي يشارك في تقديمه كارلا حداد ووسام بريدي، سيبصر النور في 6 تشرين الثاني\نوفمبر المقبل، على أن يطرح الإعلان الترويجي له في بداية شهر تشرين الأول\أوكتوبر.