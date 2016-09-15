بالفيديو: أحمد السيسي أصغر نجوم "The voice kids" يقدم أغنيته الأولى بفلوس "بابا"

لم ينتظر الطفل المعجزة أحمد السيسي أصغر المواهب المشاركة بالموسم الأول لبرنامج "ذا فويس كيدز" ، تحقيق وعود نجم لجنة التحكيم تامر حسني ولا شركات الإنتاج، وبادر بطرح أول أغنية مصورة له بمشاركة شقيقته شاهيستا، ومن إنتاج والده بعنوان "يا ولاد يا ولاد".

الأغنية الموجهة للأطفال وبمناسبة العيد، من كلمات عمرو السيسي و ألحان عصام اسماعيل وتوزيع جو سمارة، وإخراج محمد نبيل، وإنتاج محمد السيسي وتضمنت لقطات مرحة للصغير مع شقيقته وبعض الأطفال أغلبهم يشبهه بالشكل، وغالباً من أقاربه، ولكنها ابتعدت عن روح الغناء الشعبي الذي ميز السيسي طوال مسيرته ببرنامج The voice kids، وحققت الأغنية 100 ألف مشاهدة خلال أيام العيد.

شاهد كليب "يا ولاد يا ولاد" وأخبرنا هل سينجح السيسي في عالم الغناء للأطفال بعيداً عن طابعه الشعبي؟