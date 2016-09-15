انخفاض شهادات الإيداع المصرية في بورصة لندن

انخفض أداء شهادات الإيداع المصرية المدرجة في بورصة لندن اليوم الخميس.
وانخفضت شهادات إيداع البنك التجاري الدولي 0.04 نقطة بنسبة 1.13% لتسجل 3.94 دولار، وكان أعلى مستوى للشهادات عند 4.19 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 3.82 دولار.
كما انخفضت شهادات إيداع مؤسسة هيرميس 0.10 نقطة بنسبة 5.07% لتسجل 1.78 دولار كان أعلى مستوى للشهادات عند 1.94 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 1.76
وتراجعت شهادات إيداع إيديتا للصناعات 0.20 نقطة بنسبة 3.60% لتسجل 5.35 دولار. وكان أعلى مستوى للشهادات عند 5.48 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 5.20 دولار.
وحافظت شهادات إيداع أوراسكوم تيليكوم على مستواها المستقر منذ عدة جلسات عند 0.40.
أ ش أ