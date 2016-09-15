انخفاض شهادات الإيداع المصرية في بورصة لندن

انخفض أداء شهادات الإيداع المصرية المدرجة في ‏بورصة ‏لندن اليوم الخميس.

وانخفضت شهادات إيداع البنك التجاري الدولي 0.04 نقطة بنسبة 1.13% لتسجل 3.94 ‏دولار، ‏وكان أعلى مستوى للشهادات عند 4.19 دولار، بينما كان أقل ‏مستوى ‏لها عند 3.82 دولار.

كما انخفضت شهادات إيداع مؤسسة هيرميس 0.10 نقطة بنسبة 5.07% لتسجل 1.78 دولار كان أعلى مستوى للشهادات عند 1.94 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 1.76

وتراجعت شهادات إيداع إيديتا للصناعات 0.20 نقطة بنسبة 3.60% لتسجل 5.35 ‏دولار. وكان أعلى مستوى للشهادات عند 5.48 دولار، بينما كان أقل ‏مستوى ‏لها عند 5.20 دولار.

وحافظت شهادات إيداع أوراسكوم تيليكوم على مستواها المستقر منذ عدة جلسات عند 0.40.

أ ش أ